Jean-Pierre Papin'den Galatasaray'a övgüler

Fransız efsane futbolcu ve futbol yorumcusu Jean-Pierre Papin, Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Papin'in sözleri...

"Paris'in böyle çok pozisyon yaratarak oynamasına alışığız. Bugün de işini çok ciddiye alan bir Paris gördük. Paris'in en güçlü yönünü göstermek için mücadele etmesi önemliydi. Galatasaray'ın sahasında, bu kadar saldırgan ve pres yapan bir takıma karşı performansları gayet iyi sayılır.

"PSG'YE KARŞI BU KADAR CESUR BİR TAKIM GÖRMEMİŞTİM"

Galatasaray'ı da tahminimden çok çok daha iyi buldum. Özellikle, kısa paslaşmalarda. N'Zonzi harikuladeydi. Uzun süredir PSG'e karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Orta sahada özellikle N'Zonzi ve arkadaşları, PSG'ye kafa tuttular.

"FALCAO, BABEL'DEN YARDIM ALAMADI"

Galatasaray'da eksik olan, takımın Falcao'yu yeterince destekleyememesiydi. Çok koştu ama asla ihtiyacı olan topları alamadı. Bence tam olarak bir orta saha problemi değil bu. Kanatlar yeterince çalışmıyor. Onun destek forveti olan Ryan Babel'den çok yardım aldığını da söyleyemem. Babel'in tam pozisyonu değildi bu mevki. Falcao'ya yardım, biraz eksik oldu.

"SERİ ÇOK MAHARETLİ"

Seri, tanıdığımız bir oyuncu. Nice'te tanıdım ilk olarak. Teknik olarak son derece rahat ve pas konusunda da çok maharetli bir oyuncu. O da kısa paslarda çok iyi. Sanırım, Galatasaray da biraz buna doğru evriliyor. N'Zonzi'nin de kısa paslardaki başarısıyla birlikte...

"GALATASARAY KEŞKE PUAN ALABİLSEYDİ"

Muslera, çok büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olduğuna şaşırmamak lazım. En az 2-3 yüzde yüzlük pozisyon kurtardı. Fakat, Galatasaray'ın da bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının da üstüne çıktılar. Keşke 1 puan da alabilselerdi. Şimdilik, Brugge'den aldıkları 1 puanla yetinmek durumunda kaldılar.

"GRUPTA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Henüz sadece 2 maç oynandı. Real Madrid'in aldığı sonuçları görüyorsunuz. Hiçbir şey tamamen sonuçlanmış değil. 2-2'lik maç Madrid - Brugge maçı. Paris'in karşısındaki ikinci maçlarını da göreceğiz. Bütün takımlar için alınacak yol var hala.

"FATİH TERİM, PSG'E KARŞI KENDİ OYUN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ GİBİ"

Bugün Fatih Terim, Paris'in tehlike yaratabileceği mevkileri de kontrol edip önlemler alabilmek adına kendi oyun sistemini de değiştirmiş gibi gözüküyor. Bunda da başarısız olmadı. PSG'yi, Galatasaray'ı sonuna kadar ciddiye almak zorunda bıraktırdı oyun anlayışıyla. Teknik direktörleri Thomas Tuchel, Parisli oyuncularından oyunu üçüncü bölgeye doğru zorlamalarını istedi herhalde. Zaten, bu da onları sonuca yaklaştırmakta faydalı bir istek oldu. Galatasaray, gayet normal bir şekilde oynadı. Fazla pozisyona giremediler. Paris gibi çok güçlü bir takım karşısında performansları yeterli olmadı."

