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  4. Jesus'un Galatasaray derbisinde yaptığı hareket taraftarı çıldırttı!

Jesus'un Galatasaray derbisinde yaptığı hareket taraftarı çıldırttı!

Jesus'un Galatasaray derbisinde yaptığı hareket taraftarı çıldırttı!
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Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlularından gösterilen Jorge Jesus son yaptığı hareketle tepki topladı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. Önceki hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray mücadelen 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Sarı-Kırmızılılar taraftarlarına çifte mutluluk hediye etmiş oldu.

MAÇIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de ise durumda tam tersi bir haldeyken, Sarı-Lacivertliler şampiyonluğun ardından derbide de rakibine boyun eğdi. Karşılaşma sonrası Jorge Jesus eleştiri okların hedefindeki bir numaralı isim olurken, maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

"BARDAĞI TAŞIRDIN"

Portekizli teknik adam, takımı mağlup durumdayken yedek kulübesinin arkasından gelen "Jesus Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek yanıt verdi. Jesus'un bu tepkisi Fenerbahçe taraftarından tepki gördü. Sosyal medyada bazı taraftarlar 'Yeter artık bardağı taşırdın' yorumunda bulundu.

Etiketler fenerbahçe galatasaray
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