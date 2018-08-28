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  4. 28 Ağustos 2018 13:11

Joao Mario için Pepe devrede !

Beşiktaş Yönetimi, Joao Mario için İnter’le görüşmelerini sürdürürken Pepe, transferin gerçekleşmesi için devreye girdi.

Joao Mario için Pepe devrede !
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10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi İnter’in yıldızı Joao Mario’nun peşine düşmüştü. 25 yaşındaki oyuncu için İnter’le görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak geçiren başarılı isim için vatandaşı Pepe’nin de devrede olduğu bildirildi. Kartal’ın yıldız savunmacısının vatandaşını da Beşiktaş’a getirmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Serie A ekibi İnter’de 2 sezonda 47 karşılaşmada görev yapan Mario, 3 gollük performans ortaya koymuştu.

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