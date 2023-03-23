Jorge Jesus'a verilen ceza belli oldu

PFDK, Jorge Jesus'a 1 maç ceza verdi. PFDK, Jorge Jesus'a Sevilla maçı sonrasında basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 104.000 TL para cezası verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."