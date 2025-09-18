Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica'nın başına geçti

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile gelecek sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.



Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu.

"FENERBAHÇE'YE GİDEREK HATA YAPTIM"

İmza töreninde konuşan Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar elimden gelen her şeyi verdim. Benfica'ya gelerek kendi seviyeme geri döndüm şimdi. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır" ifadelerini kullandı.