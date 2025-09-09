Jose Mourinho sahalara geri dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun adı İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anılıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beklenen ayrılık, kulübün resmi duyurusuyla kesinleşti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest yönetimi, yeni teknik direktör için iki isim üzerinde yoğunlaştı.

İlk aday, geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur ile yollarını ayıran Ange Postecoglou. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelmesi güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.



İkinci aday ise Fenerbahçe’den ayrılan ünlü teknik adam Jose Mourinho. Portekizli çalıştırıcının adı yeniden Premier Lig ile anılmaya başladı.



Nottingham Forest yönetiminin kısa süre içinde nihai kararı vererek yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.