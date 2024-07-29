Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır.

Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Saint-Maximin, sakat olduğu için oynayamamıştı. Antrenmanda darbe almıştı ve hala en iyi durumunda değil. Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay için zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda.

Kulübün transfer döneminde yaptığı işlerden çok mutluyum. Aslında mevcut duruma baktığımızda onlardan daha fazla bir şey isteyemem. Elbette yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum.

'BENİM ÜZÜLDÜĞÜM KONU...'

Benim üzüldüğüm konu göndermek durumunda olduğum oyuncular. Burada ilk günden itibaren herkes çok iyi çalıştı ama belirtmiş olduğum gibi işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız.

Ben daha dar, herkesin motive olduğu, kendini birinci veya ikinci opsiyon hissettiği bir takım istiyorum elimde. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."