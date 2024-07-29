  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Jose Mourinho'dan transfer açıklaması
Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır.

Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Saint-Maximin, sakat olduğu için oynayamamıştı. Antrenmanda darbe almıştı ve hala en iyi durumunda değil. Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay için zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda.

Kulübün transfer döneminde yaptığı işlerden çok mutluyum. Aslında mevcut duruma baktığımızda onlardan daha fazla bir şey isteyemem. Elbette yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum.

'BENİM ÜZÜLDÜĞÜM KONU...'

Benim üzüldüğüm konu göndermek durumunda olduğum oyuncular. Burada ilk günden itibaren herkes çok iyi çalıştı ama belirtmiş olduğum gibi işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız.

Ben daha dar, herkesin motive olduğu, kendini birinci veya ikinci opsiyon hissettiği bir takım istiyorum elimde. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."

Etiketler mourinho Jose Mourinho
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti ''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi ''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı'' Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Tarihi değiştirecek keşif: 2.1 milyar yaşında fosil bulundu Tarihi değiştirecek keşif: 2.1 milyar yaşında fosil bulundu
İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı İstanbul'da yolcu uçağında panik: Hamile yolcu düşük yaptı Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti