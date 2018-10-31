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  4. 31 Ekim 2018 19:49

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun stoper listesinde Ozan Kabak'ın yer aldığı belirtildi.

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’da sert eleştirilere maruz kalan ve koltuğunun sallandığı son dönemlerde yüksek sesle dile getirilen Jose Mourinho’ya yönetimden dev bir bütçe ayarlandı.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, kış transfer döneminde bütçesini 100 milyon Sterlin olarak belirledi. Bu bütçe, Mourinho'nun istediği futbolcuların transferinde kullanılacak.

Mourinho'nun listesindeki Türk yıldızın ise, Galatasaray forması giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni prenslerinden biri olarak adlandırılan Ozan Kabak olduğu ifade edildi.

OCAK AYINDA 2 STOPER TAKVİYESİ

Önceliği stoper bölgesine veren Mourinho'nun Raphael Varane, Harry Maguire, Jerome Boateng, Toby Alderweireld için harekete geçeceği belirtildi. Defansa ikinci bir oyuncu daha almak isteyen Mourinho'nun listesine Nathan Ake, Nikola Milenkovic ve Ozan Kabak'ı da aldığı iddia edildi.

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