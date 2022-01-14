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Jose Sosa'dan gündemi sarsan Fenerbahçe yorumu

Jose Sosa'dan gündemi sarsan Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Jose Sosa'nın sarı-lacivertli kulüp için söylediği sözlerle gündemi sarstı.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Jose Sosa, Arjantin basanına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün karmaşık bir durum içerisinde olduğunu belirten deneyimli orta sahanın sözleri Fenerbahçe taraftarını oldukça şaşırttı.

"ONUNLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Arjantin basınına konuşan Jose Sosa, Trabzonspor 'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Emmanuel Mas'ın, kendisine eski takımı Estudiantes'e geri dönmesi için baskı yaptığını belirterek, "Onunla sürekli iletişim halindeyim, Ne olacağını görmemiz gerekecek. Emmanuel Mas, her gün antrenmana gittiğinde beni arıyor. Ona en iyisini dilemek istiyorum çünkü Estudiantes çok sevdiğim bir yer." sözlerini dile getirdi.

"KULÜP KARMAŞIK BİR DURUMDA"

Mas ile ortak arkadaşı olan Angeleri'nin de Arjantin ekibine transfer olması için temasa geçtiğini belirten Sosa, "Fenerbahçe ile Haziran ayına kadar sözleşmem olduğunu ve kulübün şu anda karmaşık bir durumda olduğunu söyledim." dedi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe sosa
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