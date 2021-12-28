Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ayrıldıklarını açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, 18 yıldır birlikte olduğu eşi Carolina Alurralde ile ayrıldı.

Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, 18 yıllık ilişkileri son bulduğunu açıkladı. Alurralde, konu ile ilgili Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

Ayrılık haberini duyuran Alurralde, "Jose Sosa ile Ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi." ifadelerini kullandı.



"Bu bir aşk hikayesiydi"

Çok uzun bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." dedi.