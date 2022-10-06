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Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde taraftarı harekete geçirdi

Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde taraftarı harekete geçirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın sözleşmesindeki maddeler belli oldu.

Galatasaray'ın transferin son günü bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Juan Mata'nın sözleşme detayları belli oldu. Okan Buruk'un kısa süre içinde gözüne giren yıldız oyuncu ilk 11'de forma şansı bulmak için özel olarak antrenmanlarını sürdürüyor.

20 MAÇTA EN AZ 45'ER DAKİKA

Galatasaray'da Juan Mata'nın opsiyon maddeleri ortaya çıktı. Juan Mata eğer 20 resmi maçta en az 45'er dakika forma giyerse, mukavelesi 1 yıl daha uzayacak. Galatasaraylı taraftarlar ise bu opsiyonu beklemeden devre arasında Mata'nın sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.

Etiketler galatasaray taraftar
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