Juventus Emre Can için harekete geçiyor

Juventus Emre Can'ı istiyor! Birçok takımın transfer listesinde olan İngiltere'de Liverpool'un genç yıldızı için şimdide İtalyan devinin devrede olduğu iddia edildi.

Premier Lig ekibi Liverpool'da yıldızı iyice parayan Emre Can'ın Bosman Kuralları’na göre serbest kalacak olması ve ada ekibinin yıldız futbolcuyu ucuza satma ihtimalinin belirmesi Juventus'u harekete geçirdi.

Çizme basınına yansıyan haberlere göre, Juventus 23 yaşındaki Emre Can için 22 milyon pound civarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Liverpool, Türk asıllı Alman futbolcu 2014 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen’den renklerine bağlamıştı.