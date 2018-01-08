Juventus gözüne Türk kaleciyi kestirdi !

Juventus yeni kaleci adayını belirledi... Artık efsane isim Buffon vedaya hazırlanıyor. Ve o belirlenen isim bir Türk... Ve o ismi izlerken bir başka Türk kaleciye de hayran kaldılar... İşte, Juventus'un müthiş planı ve o haberin tüm detayları...

Spor Arena'nın haberine göre, sezonun ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Bursaspor’un Antalya kampında hareketlilik devam ediyor. Önceki gün Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen yeşil beyazlılar sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında İtalyan devi Juventus’un yetkilileri de vardı.

Altınordu‘nun gelecek vaad eden kalecisi Berke Özer‘i gözlem altına alan ve renklerine bağlamak isteyen Juventus yetkililerinin bu maçta kafasını karıştıran bir isim vardı. Harun Tekin...

Ve o maçta iyi bir performans gösteren Harun Tekin‘i de çok beğendi Juventuslular... Harun için de bilgi toplamaya başlayan İtalyan temsilcisinin yöneticileri hemen Bursaspor Başkanı Ali Ay‘la tanıştılar.

Ve Ay'a İtalyanlar, "Berke için geldik, fakat Harun’u da çok beğendik" dediler. Juventus'un, Buffon'un açığını nasıl kapatacağı ve iki Türk kaleciyle ilgili hamlelerinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu.