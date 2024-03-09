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Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası geliyor

Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası geliyor
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Dijital yayın platformlarının izinsiz kullanımına olanak tanıyan IP TV hizmetini kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

IP TV kullananlar hapis cezası alabilir.  Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

TRT Haber'in haberine göre; Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi IBAN yoluyla alıyor.

 PARA GÖNDERDİĞİNİZ KİŞİ BAŞINIZA DERT AÇABİLİR

Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor.

Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa hakkınızda farklı davalar da açılabilir. 

TRT HABER

Etiketler kaçak yayın ıp tv kaçak yayına ceza
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