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  4. Kadıköy'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarına saldırı

Kadıköy'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarına saldırı

Kadıköy'de ortalık karıştı! Trabzonspor taraftarına saldırı

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bağdat Caddesi'nde kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

Süper Lig’de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde şampiyonluklarını kutlamak istedi. Cadde’de Fenerbahçeli taraftarlar yoldan geçen Trabzonspor taraftarlarının araçlarına saldırdı. Araçlara saldıran taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.

İHA

Etiketler Trabzonspor kadıköy bağdat caddesi trabzonspor
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