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Kadın Futbol Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT spor, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş şampiyon futbol kadın futbol
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