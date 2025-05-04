  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon ABB FOMGET
Güncelleme:

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunda şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26’ncı ve son haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'ı 4-2 yenen ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ABB FOMGET’ in gollerini Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) Milica Mijatovic(56) kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 43’üncü dakikada Ina Kristoffersen ve 52’nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin'den geldi.

Diğer yandan ABB FOMGET’in ligde çekiştiği Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Sporile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puanla 2’nci sırada tamamladı.

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunda şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu.

DHA

text-ad
Etiketler kadın futbol süper ligi ABB FOMGET
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! Denize açılan balıkçıların oltasına bir canavar takıldı! ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı ''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Fıkra değil gerçek: 3+1 diye aldığı daire 1+1 çıktı! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Skandal! Yandaş gazeteci Özgür Özel'e saldırıyı övdü! Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Kerimcan Durmaz cezaevi günlerini anlattı! İtirafı olay oldu Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Bahçeli'den şaşırtan ''Özgür Özel'' açıklaması Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı
Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün Yaz sezonu öncesi tatilcilere kritik uyarı: Kıyıda değil, açıkta yüzün 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt 2 çocuğunun katili olan suç makinesi nasıl serbest kaldı? Bakan Tunç'tan tepkilere yanıt İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Zafer Partisi'ne ''Sırrı Süreyya Önder'' soruşturması Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu Ünlü şarkıcı konserinde 2 milyon kişiyi coşturdu