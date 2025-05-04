Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunda şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26’ncı ve son haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'ı 4-2 yenen ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. ABB FOMGET’ in gollerini Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) Milica Mijatovic(56) kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 43’üncü dakikada Ina Kristoffersen ve 52’nci dakikada Oluwatosin Blessing Demehin'den geldi.

Diğer yandan ABB FOMGET’in ligde çekiştiği Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ALG Sporile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son haftaya aynı puanla girdiği FOMGET'in 2 puan gerisinde kaldı ve Kadın Futbol Süper Ligi'ni 68 puanla 2’nci sırada tamamladı.

DHA