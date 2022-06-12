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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen ALG Spor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fatih Karagümrük'ü ile ALG Spor şampiyonluk için karşı karşıya geldi. 

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Etiketler Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyon alg
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