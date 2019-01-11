Kadlec eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko'da forma giyen ve takımıyla birlikte Antalya’da kampta bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu Kadlec, bulduğu ilk fırsatta Fenerbahçe'yi ziyarete geldiği dile getirdi. Sarı-lacivertlileri takip ettiğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Zorlu bir dönemden geçiliyor ama yeni hocamızla birlikte iyi günlerin geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Her zaman destek olan Fenerbahçe taraftarına da teşekkür eden Kadlec, "Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşadığım dönemi hiç bir zaman unutmayacağım" dedi.

