Kalp krizi geçiren Ersen Martin'den haber var

Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Ameliyata alınan 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in tedavisi sürüyor.

Kalp krizi geçiren ve aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.

Hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Trabzonspor'dan açıklama

Ersen Martin'in eski takımı Trabzonspor da yapılan paylaşımla geçmiş olsun dieklerini iletti. Bordo mavili kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Dün geçirdiği ani rahatsızlık sonrası Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan ve tedavi süreci devam eden eski futbolcumuz Ersen Martin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Serhat Akın: Durumu ciddi, dua edelim

Eesen Martin ile aynı dönemde futbol oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaptığı paylaşımda; "Ersen Martin kardeşime dua edelim durumu çok ciddi Allah'ım yardım etsin" ifadelerini kullandı.

Ersen Martin kimdir?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.