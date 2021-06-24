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Kamil Ahmet Çörekçi'nin yeni adresi belli oldu

Kamil Ahmet Çörekçi'nin yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'un eski sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.

Etiketler Hatayspor hatayspor transfer Kamil Ahmet Çörekçi
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