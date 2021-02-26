Kara Kartal gol oldu yağdı! Beşiktaş- Yukatel Denizlispor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Cyle Larin, 38. dakikada Vincent Aboubakar ve 39. dakikada Adem Ljajic attı.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Denizlispor'un 45. dakikada Hugo Rodallega ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, Denizlispor'a karşı oynadığı son 21 maçta 16. galibiyetini elde ederken, 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 54'e yükseltti. Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise 'bay' geçtikten sonra Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının on birine göre 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Domagoj Vida yeniden on birdeki yerine geçerken, Fabrice N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz yerini N'Sakala'ya bıraktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın yerine ise Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi sona eren Rachid Ghezzal, Denizlispor maçına yedek kulübesinde başladı.



BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

TARAFTARLARDAN SERGEN YALÇIN PANKARTI

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.

Yalçın'ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü.



İLK TEHLİKELER DENİZLİSPOR'DAN

Bir önceki haftayı 'BAY' geçen Beşiktaş, maça durgun başladı. Tedbirli bir oyun ortaya koyan ve savunmasında çok adamla bekleyen Denizlispor'a karşı Beşiktaş, oyunun kontrolünü almakta zorluk yaşadığı bir ilk 20 dakika oynadı.

Denizlispor, 16'da Mesanovic ile Beşiktaş kalesini yokladı. 20'da Rodallega, ceza sahası içinde net bir fırsattan yararlanamadı.

BEŞİKTAŞ ISINDI VE GOLÜ BULDU

Beşiktaş, bu pozisyondan sonra oyunun kontrolünü almaya ve daha hızlı pas yapmaya başladı. Siyah beyazlıların bu oyunu, kısa sürede meyvasını verdi ve Beşiktaş, 22'de 1-0 öne geçti.

Rosier'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu'nun karşıladığı topu araya girip kapan Cyle Larin, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu Cenk Gönen'in üstünden ağlara göndermeyi başardı.

LARIN ATTI, VAR UYARDI

Beşiktaş, 1-0'dan sonra baskını artırdı. Denizlispor kalesine kanatlardan ve merkezden atak yapan Beşiktaş, üst üste fırsatlar bulmaya başladı. 29'da Cyle Larin'in attığı gole VAR uyarısıyla iptal edildi. Cüneyt Çakır, pozisyonda Larin'in elle oynadığını işaret etti.

Pozisyonu yardımcılarıyla birlikte kenarda tabletten izleyen Sergen Yalçın, golün geçersiz sayılmasına tepki gösterdi.

ABOUBAKAR FARKI İKİYE ÇIKARDI

Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 38'de Aboubakar ile farkı ikiye çıkardı. Korneri kullanan Ljajic'in ceza alanına gönderdiği ortasında, Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı top N'Sakala'nın önünde kaldı. N'Sakala'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, Diskerud'dan seken topu önünde bulan Aboubakar dönerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı.

SANTRADAN SONRA HEMEN GOL!

Golden 1 dakika sonra Beşiktaş, farkı 3'e çıkarmayı başardı. Golün hemen sonrasında hızlı gelişen atakta Larin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Aboubakar, mesafeyi hızla kat ederek ceza alanına girdi ve pasını Adem Ljajic'e aktarıyor. Ljajic'in penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

RODALLEGA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Denizlispor, 45. dakikada Hugo Rodallega ile gol buldu. Ancak, Kolombiyalı oyuncunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR bu golü iptal etti.

Beşiktaş'ın kontrolündeki ilk devre, 3-0'lık skorla sona erdi.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA 'VİTES' DÜŞÜRDÜ

İlk yarıda sakatlanan Mustafa Yumlu'yu Marvin Bakalorz ile değiştiren Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ikinci yarının başında da Tiago Lopes'in yerine Özer Özdemir'i oyuna dahil etti.

Beşiktaş, ikinci yarıya da üstün başlayan taraf oldu. 20-45 arasındaki temposunu düşüren Beşiktaş, topu ayağında tutarak ve kısa paslarla oyuna hükmederek kontrolü tuttu. Denizlispor'u kalesine hapseden ve rakip yarı alanda oynayan Beşiktaş, konuk ekibin kontratak arayışlarını da başarıyla savundu.

Kanat ortaları ve ceza sahası dışı şutlarla gol arayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuna ilk müdahalesini 65. dakikada yaptı. Adem Ljajic ve N'Koudou yerine Gökhan Töre ve Necip Uysal dahil oldu. Necip'in girmesiyle birlikte Atiba Hutchinson hücuma daha yakın bir oyun oynamaya başladı. Denizlispor ise 69. dakikada son değişiklik hakkını kullandı. Mesanovic ve Diskerud oyundan çıkarken Hadi Sacko ve Hasan Ayaroğlu oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Domagoj Vida yerine Oğuzhan Özyakup 74. dakikada oyuna dahil oldu.



BEŞİKTAŞ ZİRVEYLE EŞİTLENDİ

Maçın son bölümünde Denizlispor farkı indirmek için Beşiktaş kalesine yüklendi ancak savunmada dikkatli bir oyun oynayan siyah beyazlı takım gole izin vermedi.

Denizlispor'un çok adamla ve riskli oyununa karşı Beşiktaş da hızlı hücumlarla gol fırsatları yakaladı. Gökhan Töre ve Ajdin Hasic, net fırsatlara karşı skoru değiştiremedi.

Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kazanarak ilk sırada bulunan Galatasaray ile puanını eşitledi ve 1 gol averajıyla 2. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13' dakikada ceza sahası dışında iki rakibinden kurtulan Nkoudou'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

19' dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Welinton'dan kurtarıp içeriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktada müsait pozisyonda topla buluşan Rodallega, bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22' dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Yumlu'nun uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan düzgün bir şut çıkaran Larin, meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0

29' dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan (Video Yardımcı Hakem) gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

38' dakikada Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı. Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Gönen topu ceza sahasına yumrukladı. Topu önünde bulan Nsakala'nın uzak mesafeden sert şutu savunmadan sekip Aboubakar'ın önüne düştü. Altıpasa yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Kamerunlu futbolcu düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

39' dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-0 yaptı. Larin'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar topu uygun durumdaki Ljajic'e çıkardı. Ljajic, şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 3-0

44' dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Bakalorz'un pasında topa Mesanovic topa dokundu ve Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodallega, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası Rodallega'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+2' dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Sagal'ın topu direkten oyun alanına geri döndü.

46'ncı dakikda Ljajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

64'üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic'in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.