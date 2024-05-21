  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Karim Benzema hakkında ayrılık iddiası

Karim Benzema hakkında ayrılık iddiası

Karim Benzema hakkında ayrılık iddiası
Güncelleme:

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema'nın ayrılmak istediği iddia edildi.

Real Madrid'den ayrılmasının ardından yıllık 200 milyon Euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'nın Arabistan macerası bitiyor.

Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız Karim Benzema, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Etiketler karim benzema suudi arabistan Al İttihad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Schengen vize ücretlerine dev zam Schengen vize ücretlerine dev zam İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Erzincan'da peş peşe 2 deprem Erzincan'da peş peşe 2 deprem Ceyda Düvenci'den regl eleştirilerine yanıt Ceyda Düvenci'den regl eleştirilerine yanıt Son seçim anketi açıklandı: ''İktidar değişiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''İktidar değişiyor'' Yolcu otobüsünde can pazarı: Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsünde can pazarı: Çok sayıda yaralı var Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar