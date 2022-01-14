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Kartal formda rakibini mağlup etti

Kartal formda rakibini mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, 67'de Batshuayi'nin kaydettiği golle Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Kara Kartal, ligde son 5 maçından 4 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Gaziantep FK'yı evinde 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golünü 67'de Batshuayi kaydetti. Belçikalı Batshuayi, forvet ligdeki 8. golünü kaydetti.

PENALTI TARTIŞMASI
İlk yarının son anlarında Batshuayi'nin ceza sahası içinde ayağına basıldı. Yorumcular ve futbolseverler hakem Arda Kardeşler'e sert eleştiriler yöneltti.

ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMIYOR
Beşiktaş'ın golünü kaydeden Batshuayi, 67. dakikaya kadar sosyal medyada ağır eleştiriler aldı. Belçikalı forvetin tutuk görüntüsü ve kaçırdığı pozisyonlar taraftarı çıldırttı. Ancak Belçikalı forvet yaşananlara rağmen ligdeki 8. golünü kaydetti.

Etiketler Beşiktaş penaltı beşiktaş gaziantep
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