Kartal kendi evinde kendine geldi ! Beşiktaş 3 - 0 Göztepe

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaştı. Ligin ilk maçında Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Siyah-Beyazlılar, taraftarının da desteğiyle mücadeleye hızlı başladı.

dakikada Oğuzhan'ın yerde kalmasıyla kazanılan frikikte Caner'in ortası arka direğe sekti, Güven topa dokunamayınca gol kaçtı. 6'da yine Güven bu kez uzaktan şutunu çekti ancak top üst direkte patladı.

Oyunda dengeyi kuran Göztepe'de 17'de Serdar Gürler'in şutunda Karius gole izin vermedi. İlk yarının son anlarında sol kanattan Caner'in ortasında ceza alanında bomboş durumda Güven dokundu ve Beşiktaş devreye 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlılar'da 54'te Caner'in ortasında Vida'nın dokunamadığı top Beto'yu yanıltarak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Ljajic, Poko'dan şık bir çalımla sıyrılıp yakın direğe yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getiren isim oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan rahat bir galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş: 3 - Göztepe: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 67 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Muhayer Oktay), Boyd (Dk. 61 N'Koudou), Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges (Dk. 75 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin (Dk. 61 Andre Castro), Eren Derdiyok (Dk. 46 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 45+2 Güven Yalçın, Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 72 Poko (Göztepe), Dk. 73 Ruiz (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyerken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk 11'de görev alan Ricardo Quaresma'yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Avcı, Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunamayan Jeremain Lens'i Göztepe karşısında sahaya sürdü.

DORUKHAN DA SAKATLANDI

Sezon başı itibarıyla sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, aynı nedenden kadroda yer almadı. Dorukhan, Göztepe maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

OĞUZHAN 252 GÜN SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu. Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.

VIDA TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı. Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın da ilk 11'de yer aldı.

ABDULLAH AVCI İLK HEYECANINI YAŞADI

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı. Uzun yıllar Medipol Başakşehir'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.

90 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

YENİ TRANSFER N'KOUDOU KADRODA

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı. Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı. Beşiktaş'ın diğer yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos ile Pedro Rebocho, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de yedek soyundu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar ile Umut Nayir, yedekler arasında şans bekledi.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki sezonun ilk maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. İlk Vida'yı tribünlere davet eden siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya yoğun desteği dikkati çekti.

Siyah-beyazlıların, "Beşiktaş'ın sahibi taraftarlardır" şeklinde tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan fakat Göztepe maçından bir gün önce istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkileriyle gündeme gelmişti. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

AVCI'NIN İLK GALİBİYETİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 2019-2020 sezonundaki ilk galibiyetini Göztepe'yi farklı yenerek aldı. Sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Göztepe'yi Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Avcı yönetimindeki ilk maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Avcı, takımının golleri sonrasında büyük sevinç yaşadı.

VODAFONE PARK'TAKİ GOL SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig müsabakalarında gol serisini ise 29 maça çıkardı. Son olarak 2017-2018 sezonunda evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından iç sahada çıktığı 29 Süper Lig mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki resmi maçlardaki gol atma serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki 11 maçta gol sevinci yaşadı.

9 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, ligde 9 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Ligde son olarak geçen sezon Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (4-1), Galatasaray (0-2), Alanyaspor (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Kasımpaşa (3-2) karşılaşmalarında rakiplerin gollerine engel olamamıştı. Beşiktaş, bu sezonun ilk maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilmişti.

SEZONUN İLK GOLÜ GÜVEN YALÇIN'DAN

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezondaki ilk golü Güven Yalçın'dan geldi. Güven Yalçın, maçın 45+2. dakikasında fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın geçen sezon ligin son haftasında Kasımpaşa ile yaptığı maçta 3 gol birden atan Güven, takımının bu sezonki ilk golüne de imza attı. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncusu takımı adına 9. kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bunların 5'ini Vodafone Park'ta kaydetti.

PEŞ PEŞE GOLLER

Beşiktaş, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farka gitti. Maçın 54. dakikasında Caner Erkin'in serbest vuruştan attığı golle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, 59. dakikada Adem Ljajic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı.

VIDA KORKUTTU

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan ve hafta içinde tedavisi gerçekleştirilen Domagoj Vida, Göztepe karşısında da kısa süreli sorun yaşadı. Caner Erkin'in golünde topa ayak koymaya çalışan Vida, yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

N'KOUDOU İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın hafta içinde sözleşme imzaladığı Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. N'Koudou, 61. dakikada Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. Orta sahanın solunda görev alan N'Koudou, hareketli futboluyla dikkati çekti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşısında takımlarına büyük destek verdi. Maçın başından itibaren tezahürat yapan taraftarlar, farkın açılmasıyla coşkuyu artırdı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk üçlüsünü de Domagoj Vida ile N'Koudou'ya çektirdi.

GÖZTEPE YİNE MAĞLUP

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Göztepe, 2. haftayı da puansız tamamladı. Ligin ilk maçında Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilen Göztepe, 2. haftada da puanla tanışamadı.