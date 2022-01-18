Kartal uçamaya devam ediyor: Beşiktaş'tan bir galibiyet daha

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasın Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'da soğuk bir havada oynanan karşılaşmaya iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. İstanbul'da ikinci yarısının hafif karlı geçtiği karşılaşma düşük tempoda geçti. Beşiktaş'ın 6 eksikle geldiği deplasman maçı karşılıklı ataklara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar bu maçı da kazanarak art arda 2. galibiyetini almış oldu ve puanını 35'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 6 EKSİK

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Çaykur Rizespor maçının ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton, siyah-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda ayağına darbe alan Emirhan İlkhan ve karşılaşma öncesinde arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

VOLKAN DEMİREL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligin 21'inci haftasında 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı. Genç teknik adam, cezalı olan iki oyuncu Ervin Zukanovic ile Lucas Biglia'nın yerine Caner Erkin ve Kristijan Bistrovic’e ilk 11'de şans verdi. Volkan Demirel, ağrısı bulunan ve yedek soyunan ligin gol kralı Aleksandar Pesic’in yerine ise Jimmy Durmaz’a forma verdi. Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı; Viviano- Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Adnan Uğur, Bistrovic, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 6 EKSİK

Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İstanbul ekibinde cezalı olan Ervin Zukanovic ve Lucas Biglia, sakatlıkları süren Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giymedi. Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Yannis Salibur da Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

YENİ TRANSFER BIRASCHI KADRODA

Fatih Karagümrük'ün İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Davide Biraschi, Beşiktaş maçının kadrosunda yer aldı. Dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan İtalyan oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.