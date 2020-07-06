Kartal yara aldı: Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

Süper Lig'in kapanışı Kayserispor- Beşiktaş maçıyla yapıldı. İki takımın da başa baş mücadele ortaya koyduğu karşılaşma 3-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

1' Artem Kravets'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top üstten auta çıktı.

6' Jeremain Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

12' Beşiktaş'ta kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına Jeremain Lens geçiyor. Jeremain Lens'in arka direğe yaptığı ortasına hareketlenen Atiba Hutchinson ofsaytta...



16' Pedro Henrique'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta gidiyor.

21' Pedro Henrique'nin bu kez ceza alanı içinden sol çaprazdan şutu yine üstten auta gitti.

23' Lens'in sağ kanattan ortasına Diaby kafayı vurdu, kaleci Lung harika çıkardı.

28' Lens sağ kanattan yine harika bir orta yaptı. Bu kez Atiba kafayı vurdu ancak Lung yine harika çıkardı. 5 dakikada Ruımen kaleciden müthiş kurtarışlar...



34' Sağ kanattan ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün pasında Burak Yılmaz'ın vuruşu defansa çarpan topta Silviu Lung'un önünde kalıyor.

39' Sol çaprazdan Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikte top üstten auta gitti.

42' Sağ kanattan Lens'in ortasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Lung yine müthiş çıkardı.

Rumen kaleci ilk yarıya adeta damga vurdu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

47' Abdoulay Diaby, Zoran Kvrzic'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.



GOL! 51' Kayserispor Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Enver Cenk Şahin...

Beşiktaş savunması ceza saahsı önünde pas yaparken Kayserili oyuncular pres yapıp topu kaptılar. Enver Cenk Şahin uygun durumdaki arkadaşı Hasan Hüseyin'e pası verdi ve geçen hafta da gol atan Hasan Hüseyin Acar ceza sahası içindeki bu pozisyonu affetmeyerek golü attı.

61' Zoran Kvrzic'in uzun pasında topa hareketlenen Enver Cenk Şahin ofsayta yakalanıyor.

62' Beşiktaş'ta üç oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Caner Erkin Rıdvan Yılmaz'ın yerine , Georges-Kevin N'Koudou Jeremain Lens'in yerine, Kevin-Prince Boateng Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oluyor.



68' Hes Kablo Kayserispor karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Pedro Henrique'nin yerine Mario Situm oyuna dahil oluyor.

71' Kravets sağ çaprazdan ceza alanına girdi, Ersin kalesini terk etti.

Kravets'in vuruşunu genç kaleci kurtardı.

GOL! 74' Atiba skora dengeyi getiren golü attı.

dakikada Kayserispor'un attığı gol hakemin düdüğü çalmamasından dolayı iptal edildi ve serbest vuruş tekrarlandı.



GOL! Tekrarlanan serbest vuruşta direkt olarak kaleye giden top ağlarla buluştu ve Hasan Hüseyin maçtaki ikinci golünü attı.

GOL! 86. dakikada Kayserispor, Kravets’in golüyle skoru 3-1 yaptı.

Maçın geriye kalan dakikalarında etkili bir atak olmadı ve maç 3-1'lik Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

DEPLASMAN MAÇLARI

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri’de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri’de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3’ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri’de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.



EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler,Süleyman Özay,Mehmet Can Hanoğlu

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Campanharo, Djedje, Henrique, Hasan, Cenk, Kravets

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rıdvan, Atiba, Elneny, Necip Uysal, Lens, Diaby, Burak Yılmaz

Goller:Hasan Hüseyin(2),Kravets (Kayserispor), Atiba(Beşiktaş)

Sarı kartlar: Diaby(Beşiktaş)