Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

45'Hakem Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe 1-0'lık skor üstünlüğüyle soyunma odasına galip giden taraf oluyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45'Savunma oyuncularının yaptığı pas hatasında topla buluşan Trezeguet ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde dışarı çıkıyor.

38'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademeye giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

36'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Trezeguet ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekmek istiyor ancak bu top takım arkadaşına çarpıp dışarı çıkıyor.

31'Golün pasını veren oyuncu Hasan Ali Kaldırım oluyor.

31'GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içine girip pasını altıpas içindeki Josef De Souza'ya gönderiyor. Topa koşan Josef De Souza bekletemeden kaleye vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Fenerbahçe, Josef De Souza'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

31'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Aatif Chahechouhe ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savumadaki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

29'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Kenneth Omeruo vuruşunu yapıyor. Bu top kaleyi bulmuyor ve dışarı çıkıyor.

29'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Mbaye Diagne altıpas önünden kaleye şutunu çekiyor ancak savunma oyuncularına çarpan bu top dışarı çıkıyor.

27'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan David Pavelka ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmeden dışarı çıkıyor.

24'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Bernard Mensah kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

19'Alper Potuk'un kısa pasıyla topla buluşan Aatif Chahechouhe ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleyi bulmuyor ve dışarı çıkıyor.

17'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında bu topa hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

15'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Bernard Mensah, Volkan Demirel'e faul yapıyor.

12'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak takım arkadaşından seken topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

8'Orta alandan atılan pasa hareketlenen Trezeguet sol kanatta ofsaytta kalıyor.

4'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kalıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Kasımpaşa maça başlayan taraf oluyor.

Süper Lig 'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado