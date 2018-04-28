Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-4

Ligin bitimine 4 hafta kala zirve yarışını bırakmak istemeyen sarı lacivertliler zorlu 90 dakikadan istediğini aldı… Kasımpaşa karşısında 31’inci dakikada Josef’in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 52’de İlhan Depe’nin golüyle şoka girdi. 12 dakika sonra Şener’in müthiş golüyle yeniden öne geçen Aykut Kocaman’ın takımı 74’te Valbuena ile farkı 2’ye çıkararak derin bir nefes aldı. Janssen 90+4’te noktayı koydu.

Galatasaray ile Beşiktaş’ın oynayacağı hafta 3 puanı cebine koyan sarı lacivertliler 63 puana ulaşarak maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Fenerbahçe kalan 3 haftada içerde Bursaspor deplasmanda Karabükspor ve son hafta Kadıköy’de Konyaspor ile oynayacak.

3 haftalık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.