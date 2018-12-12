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  4. 12 Aralık 2018 18:03

Kasımpaşa, takımdaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaştı!

Kasımpaşa, sezon ortasında ilginç bir hamleye imza attı. Lacivert Beyazlılar, tüm futbolcularının sözleşmelerini 2021'in mayıs ayına kadar uzattı.

Kasımpaşa, takımdaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaştı!
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Spor Toto Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi.

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 2. sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Mbaye Diagne ile Trezeguet, performanslarıyla ön plana çıkmıştı.

Kasımpaşa , Spor Toto Süper Lig
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