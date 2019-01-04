Kasımpaşa Tobias Heintz ve Azad Toptik ile sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı. Lacivert-beyazlı ekip, Norveç 1. Lig takımlarından Sarpsborg’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Tobias Heintz’i 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç futbolcu ile sözleşme imzalandığı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

"KASIMPAŞA'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu Heintz, "Çok mutluyum. Bir süredir bunu bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Alışık olduğumdan çok farklı. Bu tesislerin nasıl olduğunu kelimelerle tarif edemem. Hiç böyle bir yerde bulunmadım bu yüzden çok mutluyum. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum ve çok iyi bir takım olduğunu görüyorum" ifadelerine yer verdi.

AZAD TOPTİK DE İMZALADI

Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.