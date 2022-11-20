Katar'da stadyumdan ''bira'' tezahüratları yükseldi
2022 Dünya Kupası açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan müsabaka ile başlarken, ilk maça taraftarların "bira istiyoruz" tezahüratları damgasını vurdu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadelede Ekvador, rakibini Enner Valencia'nın golleriyle (16', 31') 2-0 mağlup etti.
Maça bira tartışmaları damga vurdu. Katar’daki turnuvada alkol alınması yasaklanmıştı.
Ekvador Milli takımının Katar’a attığı 2 gol sonrası Ekvadorlu taraftarlar ise İspanyolca'da "Bira istiyoruz" anlamına gelen "Queremos cerveza" sloganları attı.
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