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  4. ''Garantili iş sever'' Katar bu sefer bu sefer garantiyi kendisi verdi!

Katar'dan Dünya Kupası için ''ödeme garantili'' taraftar adımı

Katar'dan Dünya Kupası için ''ödeme garantili'' taraftar adımı
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Bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre; Katar, organizasyona yeterli ilgi olmadığından tribünlerin dolu görünmesi için taraftar kiraladı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ortaya atılan bir iddia gündeme damgasını vurdu. Marca gazetesinin haberine göre, ülkedeki taraftarların hepsi sahte. Habere göre ev sahibi Katar, Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre; her ülke için ayrı ayrı Pakistanlı taraftarlar kiralandı. Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladı. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

Tiktok'ta yayılan videolarda Pakistanlı, Alman, İngiliz, Arjantinli ve Portekizli taraftarların toplu şekilde yürüdüğü görülüyor

Dünya Kupası hakkında atılan bir başka iddia ise, İngiliz taraftarlara ülke hakkında olumlu yorum yapmaları için günlük 105 dolar ödenmesi ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunulması.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklandıKatar 2022 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklandıSpor

 

 

Etiketler katar garantili iş taraftar parayla taraftar
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