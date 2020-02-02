  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 02 Şubat 2020 23:02

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki: Ayıp, günah, yeter

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Galtasaray'a 4-1 mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçtaki kararlara isyan etti.

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki: Ayıp, günah, yeter
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Donk'un içinde olduğu ve penaltı kararı çıkmayan tartışmalı pozisyon için isyan eden Gözbaşı, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Kayserispor , tepki , hakem , Berna Gözbaşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM