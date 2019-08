Kayserispor kaptanına taraftardan teşekkür

'Hatıran yeter' isimli video yayınlayan Kapalı Kale taraftarlar derneğinin yazılı açıklamasında, “2015-2016 yılından itibaren formamızı her maç layıkıyla terlemeye çalışan, takımımızın 10 numarası Deniz Türüç'ün takımımızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçmişte kendisine büyük takımların hangisinde oynamak istersin sorusuna ‘ben zaten büyük takımda oynuyorum' demiş ve bu süreçte her zaman Kayserispor'umuzun menfaatlerini ön planda tutarak; duruşunu ve adamlığını her zaman göstermiştir. Her maç takıma ve taraftara itici güç olması, kulübü ve şehrimizi sahiplenmesiyle yüreğimizde her zaman ayrı yeri olacaktır. Hayallerinin ve hedeflerinin daha büyük olduğunuz biliyoruz. Başaracağını da biliyoruz. 10 ona çok yakışıyordu. Yolun açık olsun kaptan” cümlelerine yer verildi.