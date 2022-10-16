  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Kayserispor maçı sonrası bomba iddia: Galatasaray'dan Fatih Terim sesleri...

Kayserispor maçı sonrası bomba iddia: Galatasaray'dan Fatih Terim sesleri...

Kayserispor maçı sonrası bomba iddia: Galatasaray'dan Fatih Terim sesleri...

Galatasaray'ın Kayserispor'a mağlup olmasının ardından camiada Fatih Terim sesleri yükseliyor.

Kayserispor-Galatasaray maçında alınan mağlubiyet Okan Buruk'u çok büyük etkiledi. Taraftarların eleştiri hedefi haline gelen tecrübeli çalıştırıcı için yoğun tepki var. Kerem Aktürkoğlu'nun performansının düşük olması, Icardi ve Mata'nın kadroda yer alması gibi nedenlerden dolayı Okan Buruk sorumlu olarak gösteriliyor.

BİNLERCE FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Kayserispor maçında, Fatih Terim'in 1 yıl daha Galatasaray'ı çalıştırma isteği duyulmasının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süre içinde binlerce paylaşım yaptı. Maçın üstünden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen hala trendler listesinde bulunan Fatih Terim, bu konuyla ilgili henüz yalanlama yapmadı.

FATİH TERİM İLE GALATASARAY

Galatasaray'da görev aldığı toplam 4 dönemde, 571 maça çıkan Fatih Terim, 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig Kupası, 3 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası kaldırdı.

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alevler gökyüzüne ulaştı: İstanbul'da lüks rezidansta yangın
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Sigaraya yeni zam: İşte en düşük ve en yüksek sigara fiyatları
Otomobil alacaklar dikkat: 6+6 kuralında yeni oyun!
İş görüşmesine gitti, hayatı değişti... Türkiye şampiyonu oldu
Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu
Seda Sayan derin göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Biraz medeni olun
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay: Kongre üyesi yetişkin içerikli film çekip paylaştı
Marmara Denizi'nde panik yaratan görüntü: 10 metre çekildi