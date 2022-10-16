Kayserispor maçı sonrası bomba iddia: Galatasaray'dan Fatih Terim sesleri...

Galatasaray'ın Kayserispor'a mağlup olmasının ardından camiada Fatih Terim sesleri yükseliyor.

Kayserispor-Galatasaray maçında alınan mağlubiyet Okan Buruk'u çok büyük etkiledi. Taraftarların eleştiri hedefi haline gelen tecrübeli çalıştırıcı için yoğun tepki var. Kerem Aktürkoğlu'nun performansının düşük olması, Icardi ve Mata'nın kadroda yer alması gibi nedenlerden dolayı Okan Buruk sorumlu olarak gösteriliyor.

BİNLERCE FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Kayserispor maçında, Fatih Terim'in 1 yıl daha Galatasaray'ı çalıştırma isteği duyulmasının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süre içinde binlerce paylaşım yaptı. Maçın üstünden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen hala trendler listesinde bulunan Fatih Terim, bu konuyla ilgili henüz yalanlama yapmadı.

FATİH TERİM İLE GALATASARAY

Galatasaray'da görev aldığı toplam 4 dönemde, 571 maça çıkan Fatih Terim, 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig Kupası, 3 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası kaldırdı.