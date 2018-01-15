Kayserispor yeni golcüsünü buldu !

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ilk yarının bitiminden sonra Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya’ya giderek Dinamo Kiev’in golcü oyuncusu Artem Kravets ile ön görüşme yaptı. Daha önce adı Beşiktaş, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Artem Kravets, bugün öğle saatlerinde İstanbu’a gelerek kulüp başkanı Erol Bedir ile Antalya’ya geçti.

Antalya’da saat 22.00 sıralarında soruçlanan görüşme sonrasında anlaşmaya varıldı. Kayserispor böylece Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Nikola Stojiljkovic’ten sonra 4’üncü forvet oyuncusuna kavuştu. Artem Kravets’in transferinde sarı-kırmızılı takımda top koşturan Oleksandr Kuçer’in önerisi ve Sumudica’nın ısrarı sonuç verdi.