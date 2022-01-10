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Kayserispor'da 3 yönetici istifa etti

Kayserispor'da 3 yönetici istifa etti

Yukatel Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı ile birlikte 2 yöneticinin istifa ettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Ali Çamlı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden istifa etmişlerdir. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Başkan Berna Gözbaşı ise konu ile ilgili olarak, "100 binlerce kişiyi 55 yıldan beri kenetleyen, aynı ruh içinde hareket etmesini sağlayan Kayserisporumuza verilen her emek çok kutsaldır. Asbaşkanlık ve YK'dan ayrılan Ali Çamlı da bu zamana kadar gelen yöneticiler arasında en içten duygularla çalışarak kulübümüze büyük katkı sağladı. Kendisine Yukatel Kayserispor ailesi adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler kayseri kayserispor yönetici
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