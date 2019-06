Kayserispor'da Erol Bedir başkan adayı olmayacak

TRT SPOR'a telefonla bağlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin 29 Haziran'da yapılacak seçimli genel kuruluna değinen Bedir, "Şu an için başkan adayı deilim" dedi. Bedir, adı büyük takımlarla anılan Deniz Türüç için ise resmi bir teklifin gelmediği bilgisini verdi.

"ŞU AN İÇİN BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"

Erol Bedir “Aday arıyoruz. Başka bir yönetim bulabilir miyiz diye arayıştayız. Kayserispor ortada kalmaz tabii ama herkesin kendi işleri var. Ben bu dönem başka bir grubun gelmesi yönünde istekliyim. Şu an çalışıyoruz ama hali hazırda bir durum yok. Eğer bir ekip gelecekse maddi manevi destek veririz. 29 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda şu an için başkan adayı değilim. Benim devam etmem yönünde destek de var. Gurur duyuyorum bununla ama. Zor bir süreç. Kayserispor’u iyi bir yere getirdik. Ekonomik durumumuz da belli. Umarım güzel günler olur” dedi.

"DENİZ TÜRÜÇ'Ü TÜRKİYE'DEN 3-4 KULÜP İSTİYOR"

Kayserispor Başkanı, Deniz Türüç hakkında ise “Son 2-3 senedir Deniz Türüç konuşuluyor. Bunu da hak ediyor. Hedefleri olan bir oyuncu. Türkiye’den 3-4 kulüp istiyor. Yurt dışından da istekleri var. Sohbet ortamlarındaki konuştuklarımız dışında resmi bir teklif gelmedi. Satıyorum desem hepsi gelir ama bütçe meselesi. Transferde yaprak kımıldamıyor. Deniz, takasla ufak bedellerle de alınacak bir futbolcu değil. Önümüzü görmek durumundayız” açıklamasını yaptı.