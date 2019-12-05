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  4. 05 Aralık 2019 17:55

Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Kayserispor'a Nurettin Korkmaz'dan kötü haber... Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile oynanan maçta sakatlanan genç oyuncu sezonu kapattı.

Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı
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İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisa FK takımını konuk eden sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz sakatlandı.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPAN NURETTİN SEZONU KAPATTI

Maçın 39. dakikasında sakatlanarak oyun alanından sedye ile çıkan ve apar topar hastaneye götürülen Nurettin’den kötü haber geldi.

Hastanede MR’ı çekilen ve ilk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz’ın sol bacak ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküste yırtık olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz sezonu kapattı.

Nurettin Korkmaz bu sezon Ankaragücü maçında 8 dakika, Göztepe maçında 55 dakika, Gençlerbirliği maçında 24 dakika ve Beşiktaş maçında da 45 dakika görev almıştı.

(İHA)

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Kayserispor , Nurettin Korkmaz
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