  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 08 Şubat 2020 12:10

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan, geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Tıpta Hoffa hastalığı olarak bilinen, diz kapağı yağ yastıkçığı sıkışma sorunu yaşayan Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; bir süredir medikal tedavi uygulanan kalecinin, bu tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat kararı alındığını söyledi. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 10 gün sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 20 gün sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.

(İHA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Spor Toto Süper Lig , Kayserispor , hakan arıkan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM