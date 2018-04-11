Kayserispor'un hocasına sürpriz talip !

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica hakkında flaş transfer gelişmesi yaşandı. İsmi birçok takımla anılan Sumudica'ya bir teklif de Rusya'dan geldi.

Zenit peşine düştü

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Sumudica'ya transfer teklifinde bulundu.

Mancini sınıfta kaldı!

Sezona Roberto Mancini'yle başlayan Zenit, ligde ve Avrupa'da hedefine ulaşamazken son hafta kendi sahasında Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; sezon sonunda Mancini'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Rus ekibi, Sumudica'yı liste başına alırken; Rumen çalıştırıcının da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.