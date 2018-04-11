Kayserispor'un hocasına sürpriz talip !

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica hakkında flaş transfer gelişmesi yaşandı. İsmi birçok takımla anılan Sumudica'ya bir teklif de Rusya'dan geldi.
Zenit peşine düştü
Mancini sınıfta kaldı!
Sezona Roberto Mancini'yle başlayan Zenit, ligde ve Avrupa'da hedefine ulaşamazken son hafta kendi sahasında Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; sezon sonunda Mancini'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Rus ekibi, Sumudica'yı liste başına alırken; Rumen çalıştırıcının da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
'Ligi dokuzuncu bitirirsek ceketimi alır giderim'
Kayserispor yönetiminin 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sözleşme uzattığı Sumudica imza töreninden sonra basın mensuplarına şu ifadeleri kullanmıştı:
"Her şey sıfırdan başladı. Ligi dokuzuncu bitirirsek ceketimi alır giderim. Benim için dokuzunculuk takımım küme düşmüş gibidir. Oyuncularımı ligin ikinci yarısını tanıyamıyorum"
1.46 puan ortalamasını tutturdu!
Kayserispor'un başında çıktığı 36 maçta; 17 galibiyet, 9 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde eden 47 yaşındaki teknik adam, 1.46 puan ortalamasını tutturdu.
Ajansspor