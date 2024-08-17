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Kenan Yıldız Juventus'ta 10 numaralı formayı kaptı

Kenan Yıldız Juventus'ta 10 numaralı formayı kaptı
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Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatılıken Kenan Yıldız'a 10 numaralı forma verildi.

İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

Etiketler kenan yıldız juventus 10 numara
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