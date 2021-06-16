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Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Sosyal medya şike iddialarıyla çalkalandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Kanada-Haiti maçında kalecinin kendi kalesine attığı gol sosyal medyayı salladı.

Dünya Kupası Elemeleri maçları büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Dün gece oynanan Kanada-Haiti maçı ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

ÖNCE ES GEÇTİ SONRA KENDİ KALESİNE GÖNDERDİ
Haiti'nin 21 yaşındaki file bekçisi Josue Duverger'in kendi kalesine attığı gol maçın önüne geçti. Kanada'nın 3-0 galip geldiği maçın ilk yarısının sonunda takım arkadaşının kendisine doğru gönderdiği geri pası karşılamak isteyen kaleci Duverger, önce topu es geçti sonra vurmak isterken kendi kalesine gönderdi.

FUTBOL SAHALARINDA ENDER GÖRÜLEN CİNSTEN
Duverger'in futbol sahalarında ender görülen golü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Şike iddialarını beraberinde getiren videoyu paylaşan kullanıcılar yorum üstüne yorum yapınca görüntü kısa sürede spor gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

 

Etiketler dünya kupası elemeleri kanada haiti kaleci
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