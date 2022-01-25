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  4. Kendisi yerine arkadaşını sınava sokunca Galatasaray'ın yıldızına gözaltı kararı çıktı!

Kendisi yerine arkadaşını sınava sokunca Galatasaray'ın yıldızına gözaltı kararı çıktı!

Kendisi yerine arkadaşını sınava sokunca Galatasaray'ın yıldızına gözaltı kararı çıktı!

Galatasaray'da sezon başından beri istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed ile ilgili bomba bir haber daha düştü.

Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalayan Galatasaray, genç oyuncudan istenilen performansı bir türlü alamadı. Saha içinde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Mısırlı oyuncu, saha dışında da ilginç bir olaya imza attı. Mısır'da gündem olan bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.

KENDİSİ YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKTU

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesi adına Milli maçlara çıkan Mostafa Mohamed, Mısır'da kayıtlı öğrencisi olduğu eğitim enstitüsü sınavına, kendisi yerine başka birini sınava soktu. Görevliler bu durumu fark edince ortalık karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Abu El Nomros'taki eğitim enstitüsünde gerçekleştirilen sınava Mostafa'nın arkadaşı girince sınav yerinde bu olay farkedildi. Olayın farkedilmesinin ardından sınava giren kişini Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu tespit edildi. Milli takımda olması nedeniyle kaçırdığı yıl ortası sınavına, kendisi yerine başkasını sınava sokmakta çareyi bulan Mostafa Mohamed yakayı ele vermiş oldu. Gözaltına alınan kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Etiketler galatasaray mustafa gözaltı karar
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