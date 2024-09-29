Kerem Aktürkoğlu Benfica'da gollerine devam etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Portekiz 1. Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Gil Vicente'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.
Ligin 7. haftasında Benfica, Luz Stadı'nda ağırladığı Gil Vicente'yi 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.
Benfica'da bu sezon 4. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e yükseltti.
Sporting'in 21 puanla zirvede yer aldığı ligde puanını 16 yapan Benfica, maç fazlasıyla Porto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol