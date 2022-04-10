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Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı?

Tüm Türkiye Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi müsabakasına kilitlenirken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Süper Lig'de son 7 maçtır mağlubiyet almayan ve 19 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a yenilmesiyle ikincilik için iyide iyiye ümitlendi. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray ise Kadıköy'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İki takımın karşılaşacağı dev mücadelede tek soru işareti Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olup olmayacağıydı. İşte bu sorunun cevabı...

KEREM AKTÜRKOĞLU DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar sevinci yaşandı. İki futbolcu da derbi maçının kadrosuna dahil edildi. Mısır Milli Takımı'nda sakatlanan Mostafa Mohamed ise kadroda yer almadı. Kerem'in stadyumda son yapılan kontrollerin ardından ilk 11 oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe galatasaray kerem aktürkoğlu
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