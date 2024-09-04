Kerem Aktürkoğlu transferinden 7 takım para kazanacak
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Galatasaray'dan kendi talebiyle 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun, bu transferle birlikte toplamda 7 farklı kulübe gelir sağlayacağı ortaya çıktı.
Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Okan Buruk'un takımda kalmasını istemesine rağmen ayrılmayı kafasına koyan Kerem, Benfica'ya transfer olmuştu.
DAYANIŞMA BEDELİ OLARAK DAĞITILACAK
Oyuncuların 12-23 yaş arasında oynadığı takımlara ödenen bedel Kerem Aktürkoğlu transferi için de geçerli oldu.
7 KULÜP PARA KAZANACAK
Kerem Aktürkoğlu'ndan dayanışma bedeli kazanacak kulüpler belli oldu:
Galatasaray: 120 bin Euro
24 Erzincanspor: 60 bin Euro
Karacabey Belediye Spor: 60 bin Euro
Başakşehir: 180 bin Euro
Bodrum FK: 60 bin Euro
Hisareynspor Gençlik: 30 bin Euro
Gölcükspor: 90 bin Euro
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