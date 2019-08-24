Kevin N'Koudou: Taraftardan bu kadarını beklemiyordum

Beşiktaş'ın Tottenhamdan yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferinin ardından kısa süre geçmesine rağemn herkesin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen N'Koudou, "İstanbul'da 2 gün geçirdikten sonra bugün bu atmosferi yaşadım. İlk izlenimim gerçekten olumlu. Beşiktaş ailesinin bir parçası olan herkes beni çok iyi karşıladı. Beşiktaş taraftarıyla ilgili bana çok şey anlatılmıştı ama bu kadarını beklemiyordum. Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç vardı. Bir bakımdan bu maçla da o maçı telafi etmiş olduk. Daha da iyisini yapacağız." dedi.

Formasını taraftara hediye etmesi hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Onlar çok istediler, ben de onlara bugün verdikleri destek için formamı verdim. Sezon sonunda da onları kupayla, şampiyonlukla sevindireceğiz. Onlara, performansımla gollerimle, asistlerimle sezon sonunda bir hediye veririm umarım." ifadelerini kullandı.

GÜVEN YALÇIN: FORVET GELİRSE SEVİNİRİM

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Güven Yalçın, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Güven, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Gelecek hafta yapacağımız mücadeleden de galip ayrılarak milli takım arasına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelede ilk gole imza atan 20 yaşındaki forvet, gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını vurgulayarak, "İyi bir sistemimiz var. Daha fazla maç oynadıkça performansımızın artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün forvet mevkisine transfer yapacağı iddialarının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruya, "Hiç baskı oluşturmuyor. Ben işime bakıyorum. Forvet transferi olursa sevinirim. Rekabeti severim. Hocam bana güveniyor. Ben de sahaya her şeyimi yansıtman istiyorum." cevabını verdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: GERİDEN OYUN KURMAYI SEVİYORUM

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, iyi bir oyunla mücadeleden galip ayrılmalarının önemli olduğunu belirtti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında kötü bir oyunla 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Kazanmak ve oyunumuzu düzeltmek önemliydi. Bana göre iyi oynadık. Bu da skora yansıdı. İlk golü geç bulmamıza rağmen devre arasına rahat girdik. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Oğuzhan, "Ben hazırım. Özgüven futbolcu için çok önemli. Geçen sezonun ikinci yarısında çok az forma şansı buldum. Taraftar da destek verince, insanın keyfi yerine geliyor. Sevgiyi gördüğünde daha fazla istersin. Bu beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kurmak istediği sistemle ilgili bir soruya ise, "Abdullah hoca geriden oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu benim sevdiğim bir tarz. Takıma da inşallah iyi yansır. 4 sene sonra yeni bir hoca var. Kolay değil. Takımın alışması lazım. Daha da üstüne koyacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

