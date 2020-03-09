Kolombiya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Falcao...

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı

Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak

Atalanta - Duván Zapata Atalanta - Luis Muriel Atlas - Camilo Vargas Atlético Madrid - Santiago Arias Atlético Nacional - Daniel Muñoz Banfield - Iván Arboleda Boca Juniors - Frank Fabra Boca Juniors - Jorman Campuzano Boca Juniors - Sebastián Villa Bournemouth - Jéfferson Lerma Brighton - Steven Alzate Celta Vigo - Jeison Murillo Club Brugge - Éder Álvarez Colonia - Jhon Córdoba Corinthians- Víctor Cantillo Espanyol - Bernardo Espinosa Everton - Yerry Mina FPorto Mateus UribeGenk - Jhon Lucumí Girona - Johan Mojica Juventus - Juan Cuadrado León - Yairo Moreno León - William Tesillo Monterrey - Stefan Medina Napoli - David Ospina Rangers - Alfredo Morelos Real Madrid - James Rodríguez River Plate Juan - Fernando Quintero River Plate - Rafael Borré Sporting - Cristian Borja Tolima - Álvaro Montero Tottenham - Dávinson Sánchez Zenit Wílmar - Barrios